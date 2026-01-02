Названо самое холодное место на Земле

Самым холодным на планете первый день нового, 2026 года, выдался в Якутии и Магаданской области, а самым жарким - в Камеруне, Австралии и Того. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, передает Day.Az.

"Согласно данным за минувшие сутки, самая низкая температура на планете была зафиксирована метеостанцией Иэма, что в Якутии - там столбики термометров показали минус 53,1 градуса", - сказал собеседник агентства. На втором месте в "рейтинге" погодных экстремумов за 1 января - село Эльген в Магаданской области, где мороз окреп до 51 градуса. На третьем месте якутский Оймякон - там столбики термометров на метеостанции показали 50,6 градуса ниже нуля.

Что же касается жаркой погоды, то в этом сегменте первое место на планете занял камерунский город Гаруа с показателем в плюс 40,4 градуса. На втором месте, по данным синоптиков, австралийский Порт-Хедленд, где воздух прогрелся до 39,8 градуса выше нуля, а третье место - у города Манго в Того - там была отмечена жара до 39,5 градуса.