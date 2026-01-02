В Шамахы спасли людей, оказавшихся беспомощными на обледенелой дороге

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики поступила информация о том, что в Шамахинском районе (на 12-м км автодороги Шамахы-Муганлы) из-за гололёда на дороге требуется помощь спасателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что 5 человек, в том числе двое детей оказались в беспомощном положении в легковом автомобиле марки "Baic". В результате принятых мер им была оказана соответствующая помощь.