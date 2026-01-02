https://news.day.az/world/1806892.html В Мексике произошло сильное землетрясение - ВИДЕЕО Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из-за мощных подземных толчков президенту страны Клаудии Шейнбаум пришлось прервать пресс-конференцию Эпицентр находился возле города Сан-Маркос в штате Герреро, недалеко от курорта Акапулько на тихоокеанском побережье.
В Мексике произошло сильное землетрясение - ВИДЕЕО
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за мощных подземных толчков президенту страны Клаудии Шейнбаум пришлось прервать пресс-конференцию
Эпицентр находился возле города Сан-Маркос в штате Герреро, недалеко от курорта Акапулько на тихоокеанском побережье. Здания в некоторых городах сильно шатало. Предварительно, пострадавших нет.
Представляем вашему вниманию кадры с места событий:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре