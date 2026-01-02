В Мексике произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за мощных подземных толчков президенту страны Клаудии Шейнбаум пришлось прервать пресс-конференцию 

Эпицентр находился возле города Сан-Маркос в штате Герреро, недалеко от курорта Акапулько на тихоокеанском побережье. Здания в некоторых городах сильно шатало. Предварительно, пострадавших нет.

Представляем вашему вниманию кадры с места событий: