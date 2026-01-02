В Париже похитили часть меча у памятника Жанне д'Арк

В Париже мужчина украл часть меча у памятника Жанне д'Арк - его задержали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает радиостанция Europe 1 на своем сайте, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина взобрался на конную статую Жанны д'Арк около 10.00 по местному времени (13.00 по Баку) после чего отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия. После он был задержан полицией за причинение вреда и кражу общественного имущества", - говорится в статье.

Известно, что злоумышленника задержали силовики недалеко от вокзала Сен-Лазар на северо-западе города. Мужчину, попытавшего украсть меч, уже заключили под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов, следует из сообщения.

Памятник воительнице во французской столице возвели XIX века. Автором скульптуры стал мастер Поль Дюбуа. Жанну д'Арк он изобразил верхом на коне, в доспехах, в правой руке у нее меч.

Сейчас скульптура стоит на площади Сент-Огюстен перед церковью. Однако изначально памятник располагался у парижского Пантеона.