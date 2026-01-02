Взрыв в жилом доме в Шамахы, есть пострадавший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме, расположенном на улице Шахина Гусейнова в Шамахинском районе.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия были незамедлительно направлены местные силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что в частном жилом доме общей площадью 120 квадратных метров, принадлежащем гражданину, произошел взрыв без последующего возгорания, предположительно в результате утечки газа.

Ударной волной в одной из комнат дома площадью 30 квадратных метров были выбиты оконные стекла, разрушен потолок из ламбрина. Хозяин дома получил травмы различной степени тяжести.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.