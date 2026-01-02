Эрдоган поговорит с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом по теме Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, телефонный разговор состоится 5 января.

Эрдоган отметил, что в ходе беседы планируется обсудить как палестинский вопрос, так и конфликт между Россией и Украиной. По словам турецкого лидера, предстоящие переговоры имеют важное значение с точки зрения региональных и глобальных процессов.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах в Париже, которые пройдут в формате "коалиции желающих".

Напомним, что 13 декабря Эрдоган заявлял о близости мира на Украине. Тогда он сообщил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде обсуждалась ситуация вокруг Украины, а также выразил намерение обменяться мнениями по этому вопросу с президентом США Дональдом Трампом.