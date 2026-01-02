Азербайджан и Пакистан обсудили реализацию инвестиций на $2 млрд.

Состоялся телефонный разговор между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром иностранных дел Пакистана Исхагом Даром.

Как передает Day.Az, в ходе разговора обсуждалась реализация инвестиций Азербайджана в Пакистан на сумму 2 млрд. долларов.

Стороны выразили удовлетворение уровнем отношений между двумя странами и согласились с необходимостью их дальнейшего развития.

Кроме того, было согласовано сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в областях, вызывающих взаимный интерес и завершение работы над механизмом инвестиций в эту страну.