https://news.day.az/economy/1806888.html Азербайджан и Пакистан обсудили реализацию инвестиций на $2 млрд. Состоялся телефонный разговор между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром иностранных дел Пакистана Исхагом Даром. Как передает Day.Az, в ходе разговора обсуждалась реализация инвестиций Азербайджана в Пакистан на сумму 2 млрд. долларов.
Азербайджан и Пакистан обсудили реализацию инвестиций на $2 млрд.
Состоялся телефонный разговор между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром иностранных дел Пакистана Исхагом Даром.
Как передает Day.Az, в ходе разговора обсуждалась реализация инвестиций Азербайджана в Пакистан на сумму 2 млрд. долларов.
Стороны выразили удовлетворение уровнем отношений между двумя странами и согласились с необходимостью их дальнейшего развития.
Кроме того, было согласовано сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в областях, вызывающих взаимный интерес и завершение работы над механизмом инвестиций в эту страну.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре