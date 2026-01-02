Названы самые дорогие форварды в мире

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих нападающих в мире по состоянию на сегодняшний день.

Как передает Day.Az, звание самого дорогого форварда в футболе делят между собой сразу три футболиста: вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и лидер "Реала" Килиан Мбаппе. Рыночная стоимость каждого из них - 200 млн евро.

Стоит отметить, что Ямалю 18 лет, Холанду - 25, а Мбаппе - 27.

За тройкой лидеров расположился Винисиус Жуниор из "Реала", трансферный ценник которого составляет 150 млн евро. Далее - три игрока со стоимостью 130 млн евро: Букайо Сака ("Арсенал"), Александер Исак ("Ливерпуль"), Майкл Олисе ("Бавария").