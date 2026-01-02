В Европе зафиксировали рекордный объем импорта СПГ в 2025 году

Европа в 2025 году установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время наблюдений, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az.

По итогам 2025 года потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС превысили 142 млрд куб. м - на 28% больше, чем за 2024 год.

В декабре импорт СПГ также стал рекордным, составив около 12,7 млрд куб. м, что на 2% выше, чем в ноябре, и на 21% больше к декабрю 2024 года.

Поставки СПГ в 2025 году заняли первое место по доле среди источников получения газа Европой - 42,2%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 декабря. На втором месте с долей в 35,8% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 8,7% - поставки газа из Северной Африки. Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из подземных хранилищ Украины) (5,9%). Поставки газа из Азербайджана составили 3,4%.