Назначен новый глава Главного управления разведки Украины
Президент Украины Володимир Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки (СВР), новым главой Главного управления разведки (ГУР).
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - написал Зеленский.
