Трамп раскрыл результаты когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что у него идеальное здоровье и он отлично сдал тест на когнитивные способности третий раз подряд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Врачи Белого дома сообщили, что у меня "идеальное здоровье", и что я "сдал успешно" (то есть правильно ответил на 100% заданных вопросов) в третий раз подряд мой когнитивный тест, то, что ни один президент или прошлый вице-президент не осмеливался сдать", - написал он.

Трамп отметил, что любой кандидат в президенты или вице-президенты США должен обязательно пройти сложный, серьезный и достоверный тест на когнитивные способности. Американский лидер подчеркнул, что страной не могут управлять "глупые или некомпетентные люди".