В Нахчыване ведутся работы по очистке дорог от снега

В некоторых районах, поселках и селах Нахчыванской Автономной Республики уже несколько дней непрерывно идет снег.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Нахчыванского государственного агентства автомобильных дорог.

Согласно информации, в настоящее время на дорогах в районах Шарур, Ордубад, Шахбуз и Кангарли ведутся работы по уборке снега для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

Работы по уборке снега на дорогах автономной республики продолжаются в усиленном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта в районы мобилизована техника и живая сила.

На дорогах ведутся интенсивные работы по уборке снега и посыпке дорог песком и солью.