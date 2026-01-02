Маск призвал арестовать постпреда Сомали при ООН

Основатель компании "SpaceX" Илон Маск призвал арестовать постоянного представителя Сомали при ООН Абукара Дахира Османа.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление Маск сделал в социальной сети X.

Комментируя обвинения о возможном участии сомалийского дипломата в финансовых махинациях в США, Маск написал: "Арестуйте его".

В публикации отмечается, что Абукар Дахир Осман ранее являлся владельцем медицинской компании, финансируемой за счёт средств американских налогоплательщиков, которая впоследствии была признана виновной в мошенничестве в рамках программы Medicaid. Также утверждается, что дипломат якобы работал в государственном учреждении на должности контролёра по вопросам Medicaid.

Абукар Дахир Осман с 1 января 2026 года приступил к исполнению обязанностей председателя Совета Безопасности ООН на ротационной ежемесячной основе. Сомали, в свою очередь, была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2025-2026 годов.