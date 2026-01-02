https://news.day.az/world/1806899.html Названо количество пострадавших в результате сильного землетрясения в Мексике В результате землетрясения, произошедшего в столице Мексики - Мехико, пострадали 12 человек. Как передает Day.Az, об этом написала мэр города Клара Бругада в социальной сети X. "Повалены пять опор линий электропередачи и четыре дерева, поступило 18 обращений, связанных с отсутствием электроснабжения в различных районах", - добавила она.
Названо количество пострадавших в результате сильного землетрясения в Мексике
В результате землетрясения, произошедшего в столице Мексики - Мехико, пострадали 12 человек.
Как передает Day.Az, об этом написала мэр города Клара Бругада в социальной сети X.
"Повалены пять опор линий электропередачи и четыре дерева, поступило 18 обращений, связанных с отсутствием электроснабжения в различных районах", - добавила она.
По ее словам, городские службы продолжают оценку последствий землетрясения, проверяют жилые и административные здания, а также объекты критически важной инфраструктуры.
Напомним, что сегодня в Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5.
