Названо количество пострадавших в результате сильного землетрясения в Мексике

В результате землетрясения, произошедшего в столице Мексики - Мехико, пострадали 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом написала мэр города Клара Бругада в социальной сети X.

"Повалены пять опор линий электропередачи и четыре дерева, поступило 18 обращений, связанных с отсутствием электроснабжения в различных районах", - добавила она.

По ее словам, городские службы продолжают оценку последствий землетрясения, проверяют жилые и административные здания, а также объекты критически важной инфраструктуры.

Напомним, что сегодня в Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5.