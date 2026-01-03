Назван объем экспорта нефти из Азербайджана в Таиланд

В январе-ноябре этого года из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 137,8 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 75,9 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 158,3 миллиона долларов США, или на 67,6%, а по объему - снизился на 239,1 тысячи тонн, или на 63,4%.

За первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в Таиланд было экспортировано 376,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 234,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.