Отменят ли уроки в школах в Азербайджане из-за непогоды?

В дни снежной и морозной погоды одним из главных вопросов, волнующих родителей и школьников, остается организация учебного процесса в школах.

Возможны ли перенос или более позднее начало занятий на фоне гололеда на дорогах?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на konkret.az, комментируя ситуацию, эксперт по образованию Рамин Нуралиев отметил, что при текущих погодных условиях вероятность образования серьезного гололеда на дорогах невысока, поэтому оснований для переноса или изменения времени начала занятий нет.

По его словам, решения о позднем начале уроков или их отмене принимаются Министерством науки и образования только в случае сильных снегопадов или реального обледенения дорог.

"В таких ситуациях может возникнуть необходимость начать занятия позже, перенести их или заменить другим учебным днем. В настоящее время погодные условия не дают для этого оснований", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что при сильных морозах и гололеде возрастает риск травматизма среди учащихся и педагогов, что может представлять угрозу для жизни и здоровья. Именно поэтому, как и в предыдущие годы, при резком ухудшении погоды соответствующие меры будут приняты.

По словам Рамина Нуралиева, при необходимости школы могут быть закрыты на 3-4 дня, занятия могут начинаться на 1-2 часа позже или отдельные уроки могут быть отменены.