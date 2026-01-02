США выделят $500 млн. на военные базы в этой стране

США выделят 500 миллионов долларов на развитие инфраструктуры военных баз в Польше.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цесари Томшик.

По его словам, правительство США утвердило план инвестиций на сумму более 500 миллионов долларов в четыре военные базы, расположенные в городах Дравско-Поморске, Повидз, Вроцлав и Ласк.

Отмечается, что польские власти обязались ежегодно тратить по 250 миллионов долларов на американские военные объекты на своей территории до 2035 года.

В настоящее время в Польше размещено более 10 тысяч американских военнослужащих. В феврале 2022 года США удвоили численность своего контингента в республике; ранее в стране служило около 5 тысяч американских солдат.