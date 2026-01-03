Непогода в Азербайджане: сотрудники полиции несут непрерывную службу

Сотрудники полиции несут службу в непрерывном режиме в связи с погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в горных районах, на дорогах, соединяющих города с населенными пунктами, а также на магистралях организовано дежурство в усиленном режиме. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта к службе привлечены дополнительные полицейские наряды.

Совместно с другими государственными структурами проводится очистка дорог и дорожных знаков от снега, а также принимаются превентивные меры против возможного обледенения в ночные часы.

В связи с текущей погодной обстановкой по обращениям, поступающим в службу "102" МВД, сотрудниками полиции на автодорогах оказывается необходимая помощь гражданам и обеспечивается оперативное реагирование на все обращения.

В настоящее время служба продолжается в круглосуточном режиме.