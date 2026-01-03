Военнослужащие Израиля вошли в одну из провинций Сирии

Во второй половине дня 2 января подразделение армии Израиля вошло в западную часть сирийской провинции Дараа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на государственное агентство Сирии SANA, колонна из четырёх боевых машин и примерно 20 военнослужащих продвигалась к заброшенному объекту "Сарият Джамле" в бассейне реки Ярмук, заняла позиции неподалёку, а затем покинула территорию.

По информации агентства, за день до этого израильские силы также провели рейд в сельских районах провинции Кунейтра. Подразделения передвигались от района Эль-Аднанийе в сторону нескольких населённых пунктов и затем отошли.

Официальный Дамаск прокомментировал инцидент, отметив, что подобные действия нарушают Соглашение о разъединении сил 1974 года. Израильские войска потребовали вывести с территории Сирии.

