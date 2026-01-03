https://news.day.az/world/1806913.html ОАЭ вывели военных из Йемена Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов завершило процесс вывода своих военнослужащих с территории Йемена. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.
"Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявляет о завершении возвращения всех военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ из Йеменской Республики в соответствии с объявленным решением <...>, обеспечивая безопасность личного состава и в координации с соответствующими партнерами", - отмечается в тексте.
