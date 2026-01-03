В Стамбуле арестованы десятки человек

Стамбульский суд вечером 2 января арестовал 67 задержанных по подозрению в членстве в террористической группировке "Исламское государство".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Силы безопасности накануне Нового года провели операцию против ИГ в трех муниципалитетах Стамбула, под стражу были взяты 147 человек, 32 из них были помещены в миграционный центр для последующей депортации из Турции, отмечает издание.

Турецкий спецназ на неделе провел в стране три волны рейдов против ИГ, было задержано около 500 человек. Часть из них, по данным спецслужб, могут быть причастны к подготовке акций насилия в Турции в новогодние праздники, сообщала стамбульская прокуратура.

В провинции Ялова на северо-западе Турции 29 декабря в результате перестрелки с экстремистами погибли трое полицейских, восемь получили ранения. Шесть боевиков ИГ были ликвидированы.