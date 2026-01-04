Представлен ностальгический смартфон Clicks с клавиатурой

Стартап Clicks представил смартфон Clicks Communicator, ориентированный на ностальгирующих по форм-фактору BlackBerry пользователей. Ранее бренд выпускал чехлы с QWERTY-клавиатурой для iPhone, сообщает Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания раскрыла некоторые характеристики смартфона. Так, гаджет получил 4,03-дюймовый дисплей с разрешением 1200х1080 пикселей, аккумулятором емкостью 4000 мАч и неназванный чипсет MediaTek, выполненный по 4-нм техпроцессу. В устройстве установлена основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и фронтальная камера с разрешением 24 Мп.

Одной из ключевых особенностей Clicks Communicator стала физическая клавиатура с дополнительными элементами управления. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в клавишу пробела, боковая кнопка предназначена для записи голосовых заметок, а встроенный LED-индикатор поддерживает настройку уведомлений для разных приложений. Также предусмотрена отдельная программируемая клавиша Clicks Key.

Задняя крышка смартфона съемная, и пользователям будут доступны несколько цветовых вариантов. Устройство работает под управлением Android 16 с функцией Message Hub, представляющей собой отдельный экран для работы с сообщениями. Производитель пообещал два года обновлений операционной системы и пять лет патчей безопасности.

Продажи Clicks Communicator стартуют позже. До 27 февраля компания принимает депозиты в размере $199, что дает право на скидку $100. С учетом депозита цена смартфона составит $399, без него - $499.