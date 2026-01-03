https://news.day.az/world/1806979.html Мощные вторичные взрывы в Венесуэле после авиаудара США - ВИДЕО После авиаудара США в районе аэропорта Игуэроте в Венесуэле произошли мощные вторичные взрывы. Как передает Day.Az, очевидцы сообщают о стрельбе в Каракасе. По предварительной информации, американский десант высажен, и на земле продолжаются бои, сообщают местные СМИ.
Мощные вторичные взрывы в Венесуэле после авиаудара США - ВИДЕО
После авиаудара США в районе аэропорта Игуэроте в Венесуэле произошли мощные вторичные взрывы.
Как передает Day.Az, очевидцы сообщают о стрельбе в Каракасе.
По предварительной информации, американский десант высажен, и на земле продолжаются бои, сообщают местные СМИ.
В настоящее время гражданская авиация облетает воздушное пространство над Венесуэлой.
