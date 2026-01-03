Мощные вторичные взрывы в Венесуэле после авиаудара США

После авиаудара США в районе аэропорта Игуэроте в Венесуэле произошли мощные вторичные взрывы.

Как передает Day.Az, очевидцы сообщают о стрельбе в Каракасе.

По предварительной информации, американский десант высажен, и на земле продолжаются бои, сообщают местные СМИ.

В настоящее время гражданская авиация облетает воздушное пространство над Венесуэлой.