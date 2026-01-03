https://news.day.az/society/1806919.html Пожар в общежитии в Бейлагане - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании общежития, расположенном в поселке Шафаг Бейлаганского района. Как передает Day.Az, об этом проинформировали в МЧС.
Пожар в общежитии в Бейлагане - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании общежития, расположенном в поселке Шафаг Бейлаганского района.
Как передает Day.Az, об этом проинформировали в МЧС.
В связи с поступившей информацией на место происшествия были оперативно направлены силы Бейлаганского районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В результате своевременно принятых неотложных мер пожар, возникший на втором этаже двухэтажного здания общежития, был в короткие сроки ликвидирован, не допустив его распространения.
Пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре