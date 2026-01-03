Пожар в общежитии в Бейлагане

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании общежития, расположенном в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Как передает Day.Az, об этом проинформировали в МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были оперативно направлены силы Бейлаганского районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате своевременно принятых неотложных мер пожар, возникший на втором этаже двухэтажного здания общежития, был в короткие сроки ликвидирован, не допустив его распространения.

Пострадавших нет.