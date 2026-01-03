Руфат Абдуллазаде о переходе в "Кяпаз"

Азербайджанский полузащитник Руфат Абдуллазаде прокомментировал информацию о своем возможном переходе в другой клуб.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 24-летний футболист отметил, что трансферные темы всегда находятся в центре внимания, однако на данный момент он не может подтвердить ничего конкретного.

"В футболе трансферные вопросы всегда обсуждаются. Сейчас нет ни одного момента, который я мог бы конкретно подтвердить. Я являюсь футболистом "Вараждина" и полностью сосредоточен на своей нынешней команде. Остальные вопросы оцениваются клубом и моим менеджером", - цититурет слова Абдуллазаде futbolinfo.az.

Полузащитник, чье имя в последнее время связывают с "Кяпазом", также прокомментировал появившиеся слухи.

"Честно говоря, у меня нет точной информации по этому поводу. Я, как и вы, читаю то, что пишут в прессе. Для любого футболиста важно играть и развиваться. Ко всем возможным вариантам я отношусь профессионально, но на данный момент конкретного решения нет. Где бы я ни играл, моя главная цель приносить максимальную пользу своей команде. Время, проведенное в "Вараждине", было для меня очень ценным. Я получил серьезный опыт с точки зрения темпа футбола, тактики и физической подготовки, что положительно влияет на мое развитие как игрока и как личности", - отметил он.

Говоря о своей статистике в текущем сезоне, где на его счету один гол и два результативные передачи в 10 матчах, Абдуллазаде подчеркнул, что цифры не являются самоцелью. "Статистика важна, но в каждом матче я стараюсь приносить команде максимум пользы. Считаю, что могу играть еще лучше и работаю над этим. Моя основная цель стабильная игра и постоянный вклад в результаты команды", - добавил футболист.