На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим

В связи с осадками на автодороге Зых-аэропортовская дорога восстановлен прежний скоростной режим, отменивший ранее введенное ограничение скорости до 20 км/ч на отдельных полосах.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.