На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим В связи с осадками на автодороге Зых - Аэропорт восстановлен прежний скоростной режим, отменивший ранее введенное ограничение скорости до 20 км/ч на отдельных полосах. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД.
