Цены на азербайджанскую нефть

На этой неделе средние цены на нефть марок Azeri Light CIF, Azeri Light FOB Ceyhan, Dated Brent и Urals снизились.

Как сообщает Day.Az, средняя цена нефти марки Azeri Light CIF, добываемой на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в Азербайджане, по сравнению с прошлой неделей снизилась на 0,89 доллара США или 1,34% и составила 65,27 доллара США за баррель. В течение недели максимальная цена достигала 65,71 доллара, минимальная - 64,12 доллара за баррель.

На базе FOB в турецком порту Джейхан средняя цена нефти марки Azeri Light составила 63,36 доллара за баррель, что на 0,72 доллара или 1,12% ниже показателей предыдущей недели. Максимальная цена за неделю составила 63,92 доллара, минимальная - 62,28 доллара за баррель.

Средняя цена нефти марки Urals снизилась по сравнению с прошлой неделей на 0,94 доллара или 2,75% и составила 33,20 доллара за баррель. В течение недели максимальная цена достигала 33,71 доллара, минимальная - 31,89 доллара за баррель.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 62,14 доллара за баррель, что на 0,88 доллара или 1,4% меньше, чем на прошлой неделе. Максимальная цена за неделю составила 62,56 доллара, минимальная - 60,98 доллара за баррель.

Нефть/дата

29.12.2025

30.12.2025

31.12.2025

01.01.2026

02.01.2026

Средняя цена

Azeri LT CIF

$65.57

$65.67

-

$65.71

$64.12

$65.27

Azeri Light FOB Ceyhan

$63.57

$63.66

-

$63.92

$62.28

$63.36

Urals (EX NOVO)

$33.53

$33.68

-

$33.71

$31.89

$33.20

Dated Brent

$62.51

$62.51

-

$62.56

$60.98

$62.14

Отметим, что 31 декабря в Великобритании был нерабочий день (в связи с Новым годом), поэтому показатели за эту дату не публиковались.