Цены на азербайджанскую нефть - ОБЗОР за неделю
На этой неделе средние цены на нефть марок Azeri Light CIF, Azeri Light FOB Ceyhan, Dated Brent и Urals снизились.
Как сообщает Day.Az, средняя цена нефти марки Azeri Light CIF, добываемой на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" в Азербайджане, по сравнению с прошлой неделей снизилась на 0,89 доллара США или 1,34% и составила 65,27 доллара США за баррель. В течение недели максимальная цена достигала 65,71 доллара, минимальная - 64,12 доллара за баррель.
На базе FOB в турецком порту Джейхан средняя цена нефти марки Azeri Light составила 63,36 доллара за баррель, что на 0,72 доллара или 1,12% ниже показателей предыдущей недели. Максимальная цена за неделю составила 63,92 доллара, минимальная - 62,28 доллара за баррель.
Средняя цена нефти марки Urals снизилась по сравнению с прошлой неделей на 0,94 доллара или 2,75% и составила 33,20 доллара за баррель. В течение недели максимальная цена достигала 33,71 доллара, минимальная - 31,89 доллара за баррель.
Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 62,14 доллара за баррель, что на 0,88 доллара или 1,4% меньше, чем на прошлой неделе. Максимальная цена за неделю составила 62,56 доллара, минимальная - 60,98 доллара за баррель.
|
Нефть/дата
|
29.12.2025
|
30.12.2025
|
31.12.2025
|
01.01.2026
|
02.01.2026
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$65.57
|
$65.67
|
-
|
$65.71
|
$64.12
|
$65.27
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$63.57
|
$63.66
|
-
|
$63.92
|
$62.28
|
$63.36
|
Urals (EX NOVO)
|
$33.53
|
$33.68
|
-
|
$33.71
|
$31.89
|
$33.20
|
Dated Brent
|
$62.51
|
$62.51
|
-
|
$62.56
|
$60.98
|
$62.14
Отметим, что 31 декабря в Великобритании был нерабочий день (в связи с Новым годом), поэтому показатели за эту дату не публиковались.
