https://news.day.az/world/1807120.html Названа приблизительная дата срочного заседания Совбеза ООН по Венесуэле Срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле может состояться 4 или 5 января. Как передает Day.Az, об этом сообщил неназванный источник в Совбезе ООН. "Заседание пройдет либо в воскресенье, либо в понедельник. Ожидается, что Совет одобрит проведение встречи", - заявил источник.
