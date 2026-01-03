https://news.day.az/world/1807120.html

Названа приблизительная дата срочного заседания Совбеза ООН по Венесуэле

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле может состояться 4 или 5 января. Как передает Day.Az, об этом сообщил неназванный источник в Совбезе ООН. "Заседание пройдет либо в воскресенье, либо в понедельник. Ожидается, что Совет одобрит проведение встречи", - заявил источник.