https://news.day.az/world/1807146.html Названо предварительное число погибших в результате ударов США по Каракасу По меньшей мере 40 человек, включая мирных жителей, погибли в результате ударов США по Каракасу 3 января. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского источника.
Названо предварительное число погибших в результате ударов США по Каракасу
По меньшей мере 40 человек, включая мирных жителей, погибли в результате ударов США по Каракасу 3 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского источника.
По его информации, в результате действий США 3 января в Венесуэле погибли "по меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц".
Напомним, что сегодня на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре