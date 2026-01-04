Названо предварительное число погибших в результате ударов США по Каракасу

По меньшей мере 40 человек, включая мирных жителей, погибли в результате ударов США по Каракасу 3 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского источника.

По его информации, в результате действий США 3 января в Венесуэле погибли "по меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц".

Напомним, что сегодня на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.