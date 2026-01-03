В ЕС заявили, что Европа «потеряла интернет»

Глава Центра кибербезопасности Бельгии Мигель де Брюйкер заявил, что Европа теряет контроль над интернетом из-за зависимости от американских облачных технологий. Его слова передает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, речь идет, в первую очередь, о суверенитете в облачных технологиях и искусственном интеллекте.

"Если я хочу, чтобы моя информация на 100 процентов хранилась в ЕС... это только мечты", - отметил де Брюйкер.

Он добавил, что зависимость киберзащиты Европы от частных компаний, большинство из которых американские, является меньшей проблемой. По его словам, власти ЕС пытаются ограничить американские компании, однако для начала им нужно определиться, что из себя представляют кибербезопасность и цифровой суверенитет.