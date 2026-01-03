Xiaomi прекращает обновления ряда смартфонов

Xiaomi опубликовала график перевода части своих смартфонов в статус EOL (End of Life), после чего устройства перестанут получать обновления системы и патчи безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает XiaomiTime.

Сначала, в начале 2026 года, поддержку потеряет бюджетный Redmi 12C. В марте того же года статус EOL получат флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro - их последним крупным обновлением станет HyperOS 3. В этот период прекратится поддержка Redmi Note 12 5G на HyperOS 2. Завершит цикл обновлений в октябре 2026 года линейка Xiaomi 12T и 12T Pro.

После наступления EOL смартфоны продолжат работать, но без новых функций и обновлений безопасности, что со временем может снизить защиту данных и стабильность работы.

HyperOS - фирменная прошивка Xiaomi на базе Android, использующаяся в смартфонах и планшетах Xiaomi, Redmi и Poco, а также в устройствах экосистемы компании. Она заменила MIUI после своего дебюта в октябре 2023 года.