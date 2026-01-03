Трамп раскрыл подробности пресс-конференции по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что озвучит на пресс-конференции в субботу, 3 января, свою позицию относительно дальнейших шагов в отношении Венесуэлы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого американский лидер заявил, что проведет встречу с журналистами в 11:00 (20:00 по бакинскому времени) в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения "Дельта". Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.