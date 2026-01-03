https://news.day.az/world/1807128.html Трамп лично наблюдал за операцией по захвату Мадуро - КАДРЫ Президент США Дональд Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро ночью 3 января. Как сообщает Day.Az, в сети появились соответсвующие кадры.
Трамп лично наблюдал за операцией по захвату Мадуро - КАДРЫ
Президент США Дональд Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро ночью 3 января.
Как сообщает Day.Az, в сети появились соответсвующие кадры.
Отметим, что операция проходила под кодовым названием "Абсолютная решимость", и, по данным Пентагона, в ней были задействованы вертолеты, истребители и ударные беспилотники.
Напомним, что сегодня на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре