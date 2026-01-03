Трамп лично наблюдал за операцией по захвату Мадуро

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро ночью 3 января.

Как сообщает Day.Az, в сети появились соответсвующие кадры.

Отметим, что операция проходила под кодовым названием "Абсолютная решимость", и, по данным Пентагона, в ней были задействованы вертолеты, истребители и ударные беспилотники.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.