ЕС не смог согласовать общее заявление по Венесуэле

Евросоюз не смог согласовать общее заявление по Венесуэле, вместо этого его дипломатическая служба распространила "заявление 26 стран ЕС", под которым нет подписи Венгрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это заявление поддержано 26 странами ЕС", - говорится в преамбуле, после чего перечисляются все государства - члены сообщества, кроме Венгрии.

По содержанию документ лишь повторяет тезисы, озвученные 3 января брюссельским руководством, включая главу дипслужбы ЕС Каю Каллас и ее шефа - председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Подписанты "призвали всех игроков к спокойствию", подчеркнули важность "соблюдать международные нормы и Устав ООН", отметили, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по мнению европейцев, "не хватало демократической легитимности", "поддержали борьбу с трансграничной преступностью и контрабандой наркотиков" и призвали в кратчайшие сроки "восстановить демократию и освободить политических заключенных".

Ранее мы сообщали, что США захватили Николаса Мадуро и вывезли из Венесуэлы. Позже Мадуро и его супруге предъявили обвинения. Минюст США опубликовал обвинительный акт против Мадуро и его семьи. Этой ночью самолет с Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент страны Делси Родригес временно возьмет на себя полномочия главы государства.