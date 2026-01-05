Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести жилье в ипотеку

В государственном бюджете на 2026 год для удовлетворения потребности населения в жилье и оказания поддержки в приобретении жилья на льготных условиях Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду будет выделено 100 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в "Бюджетном путеводителе гражданина", подготовленном Министерством финансов.

Отмечается, что в государственном бюджете на 2026 год в общей сложности предусмотрено 100 млн манатов на увеличение уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, а также на предоставление субсидий по процентам по кредитам в манатах, полученным предпринимателями в банках в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2026 года.

На другие капитальные расходы предусмотрено 1 млрд 258 млн манатов. Из этой суммы 85 млн манатов будут направлены на увеличение уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.