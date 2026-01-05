Назван объем внутреннего и внешнего долга Азербайджана

По состоянию на 1 декабря 2025 года совокупный государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 272,7 млн манатов, что соответствует 19,5% прогнозируемого ВВП.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве финансов.

Из этой суммы 8,2 млрд манатов приходится на внешний долг, а 17,1 млрд - на внутренний. По оперативным данным, внешний госдолг составил эквивалент 4,82 млрд долларов США, сократившись с начала года на 6%.

Внутренний госдолг на 1 декабря составил 17,1 млрд манатов, или 13,2% прогнозируемого ВВП, что на 8,5% меньше показателя на начало года. Из них 8 млрд манатов - остаток по государственным ценным бумагам, в том числе 7,8 млрд - облигации, размещенные на внутреннем рынке, и 180 млн - векселя.

Оставшиеся 9,1 млрд манатов внутреннего долга - обязательства правительства по государственно гарантированным ценным бумагам, выпущенным в рамках оздоровления и реализации токсичных активов "Азербайджанского Международного Банка".

По срокам обращения государственных ценных бумаг: 2,6% - до одного года, 56,2% - два-три года, 41,2% - пять лет и более.