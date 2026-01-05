https://news.day.az/world/1807369.html Финляндию обвинили в лицемерии Заявление президента Финляндии Александра Стубба об атаке США на Венесуэлу отражает его лицемерие. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. "Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", - заметил специалист.
Финляндию обвинили в лицемерии
Заявление президента Финляндии Александра Стубба об атаке США на Венесуэлу отражает его лицемерие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", - заметил специалист.
Так Малинен прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле якобы были фальсификацией, а Николас Мадуро - нелегитимным лидером. В то же время политик выступил за соблюдение международного права.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре