Финляндию обвинили в лицемерии

Заявление президента Финляндии Александра Стубба об атаке США на Венесуэлу отражает его лицемерие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

"Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", - заметил специалист.

Так Малинен прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле якобы были фальсификацией, а Николас Мадуро - нелегитимным лидером. В то же время политик выступил за соблюдение международного права.