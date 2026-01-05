Монтенегро проявляет высокий интерес к импорту азербайджанского природного газа, рассматривая это как часть более широкой стратегии по укреплению энергетической безопасности и диверсификации источников поставок.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал заместитель председателя правительства и министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович в интервью Trend по итогам своего недавнего визита в Баку.

"Мы видим энергетику как один из ключевых потенциальных сфер для развития и готовы углублять сотрудничество, а также провести обмен знаниями и опытом, в частности в сфере газа и возобновляемых источников энергии", - заявил Ибрагимович.

Он напомнил, что в ходе визита в Баку состоялись обсуждения дальнейших шагов в области энергетического сотрудничества, включая возможность организации межсекторальной встречи для рассмотрения различных форм взаимодействия, а также потенциальных возможностей, связанных с поставками азербайджанского газа в Монтенегро.

"Эти вопросы будут дополнительно обсуждаться в рамках предстоящего заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. В этом контексте особенно важно подчеркнуть значение Ионическо-Адриатического газопровода (IAP), который в Стратегии развития энергетики Монтенегро до 2030 года рассматривается как наиболее реалистичный вариант газификации страны на данном этапе.

Проект IAP задуман как завершающий сегмент Южного газового коридора, по которому газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" через Трансадриатический газопровод может поставляться в страны региона, включая Монтенегро. Проект пользуется сильной поддержкой со стороны Европейского союза и евроатлантических партнеров, признан Проектом общего интереса и включен в Единый перечень инфраструктурных проектов ЕС, что делает его политическим и стратегическим приоритетом. Учитывая отсутствие в настоящее время газовой инфраструктуры в Монтенегро, реализация данного проекта открыла бы возможности для значительных иностранных инвестиций и обеспечила бы стабильные поставки природного газа, одновременно способствуя снижению уровня загрязнения окружающей среды и укреплению региональной связности", - заявил заместитель председателя правительства.