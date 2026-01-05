https://news.day.az/world/1807341.html Биткоин подорожал 5 января на криптовалютных биржах выросла цена биткоина. Как передает Day.Az, самая дорогая в мире криптовалюта за последние 24 часа на платформе CoinMarketCap подорожала на 1,31% и составила 92 543 доллара США. За последние сутки рост также наблюдался в цене Ethereum.
Биткоин подорожал
5 января на криптовалютных биржах выросла цена биткоина.
Как передает Day.Az, самая дорогая в мире криптовалюта за последние 24 часа на платформе CoinMarketCap подорожала на 1,31% и составила 92 543 доллара США.
За последние сутки рост также наблюдался в цене Ethereum. Стоимость данной криптовалюты увеличилась на 0,67% и составила 3 165 долларов США. В первой пятёрке криптовалют XRP за сутки подорожал на 3,19%, а BNB - на 0,75%.
Отметим, максимальная цена биткоина была зафиксирована в октябре прошлого года и превысила 126 тысяч долларов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре