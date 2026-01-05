Биткоин подорожал

5 января на криптовалютных биржах выросла цена биткоина.

Как передает Day.Az, самая дорогая в мире криптовалюта за последние 24 часа на платформе CoinMarketCap подорожала на 1,31% и составила 92 543 доллара США.

За последние сутки рост также наблюдался в цене Ethereum. Стоимость данной криптовалюты увеличилась на 0,67% и составила 3 165 долларов США. В первой пятёрке криптовалют XRP за сутки подорожал на 3,19%, а BNB - на 0,75%.

Отметим, максимальная цена биткоина была зафиксирована в октябре прошлого года и превысила 126 тысяч долларов.