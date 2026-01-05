Corsair аннулировала продажи дешевой оперативной памяти

Компания Corsair начала отменять заказы на оперативную память Dominator Titanium DDR5-6400 на 48 Гб из-за ошибки в системе ценообразования, из-за которой комплект предлагался всего за $240.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал Videocardz.

Пользователи пожаловались, что после оформления заказов стали получать уведомления с извинениями и разъяснением, что указанная стоимость была результатом технической ошибки, из-за чего компания не может выполнить поставку.

Фактическая рыночная цена модулей с аналогичными характеристиками существенно выше: по данным агрегаторов, их стоимость начинается примерно с $600. На официальном сайте Corsair данный комплект в настоящее время отсутствует. В отдельном письме компания также признала, что ошибка затронула и информацию о наличии товара.

Ситуация вызвала обсуждение в профильных сообществах. Пользователи Reddit сообщают о блокировке тем, связанных с отменой заказов, на официальных форумах Corsair.

Примечательно, что ранее компания отменила заказ на готовый ПК одного из пользователей Reddit, после чего значительно повысила цену.