На выплату надбавок к зарплате этих учителей направят свыше 200 млн манатов

На участие 137 тыс. педагогических работников в программе сертификации и выплату установленных надбавок к должностным окладам педагогов, успешно прошедших сертификацию, будет израсходовано 212,8 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом отмечается в "Бюджетном путеводителе гражданина" Министерства финансов.

Кроме того, на выплату надбавок к заработной плате учителям, работающим в сельской местности, будет направлено 20,1 млн манатов.

Так, с целью стимулирования привлечения более 9,9 тыс. молодых специалистов - выпускников высших и средних специальных учебных заведений педагогического профиля - к работе в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 20,1 млн манатов будут направлены на выплату компенсаций за проезд, транспортировку имущества, создание первоначальных условий проживания, оплату коммунальных услуг и аренду жилья, а также на ежемесячные надбавки к заработной плате.