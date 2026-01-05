В Масаллинском районе ограбили квартиру

4 января в Масаллинском районе произошла кража.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, злоумышленник проник в одну из квартир, угрожая пострадавшему причинением вреда и поджогом квартиры.

Таким образом он похитил золотые украшения на сумму 33 400 манатов, 2 000 долларов США, 10 500 манатами и 1 мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего Гусейна Мамедова.

Расследование продолжается.