В Масаллинском районе ограбили квартиру - подозреваемый задержан - ФОТО
4 января в Масаллинском районе произошла кража.
Как передает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, злоумышленник проник в одну из квартир, угрожая пострадавшему причинением вреда и поджогом квартиры.
Таким образом он похитил золотые украшения на сумму 33 400 манатов, 2 000 долларов США, 10 500 манатами и 1 мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого 33-летнего Гусейна Мамедова.
Расследование продолжается.
