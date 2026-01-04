Азербайджан и Иордания стремятся к углублению экономических связей: на повестке - 12 новых соглашений

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Азербайджан и Иордания углубляют двустороннее сотрудничество: в настоящее время ведутся переговоры по 12 новым соглашениям, что свидетельствует о целенаправленном стремлении расширить торговлю, инвестиции и стратегическое партнерство между двумя странами. Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе 4-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, недавно состоявшегося в Баку.

"Правовая база, которую мы уже сформировали, продолжает расширяться. В настоящее время действует более 40 соглашений, восемь документов согласованы на экспертном уровне, а по 12 новым проектам ведутся переговоры", - отметил Бабаев. Кроме того, он подчеркнул, что в рамках заседания планировалось подписание ещё пяти соглашений, формирующих среднесрочную повестку, направленную на укрепление институциональных связей между профильными министерствами и ведомствами.

По словам министра, двустороннее экономическое сотрудничество развивается поступательно. За первые десять месяцев 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Иорданией вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает позитивную динамику взаимной торговли. Вместе с тем Бабаев отметил, что абсолютные объёмы торговли пока остаются ниже потенциальных возможностей, что указывает на наличие значительного пространства для роста в секторах, выходящих за рамки энергетики и сырьевых товаров.

Этот сдержанный оптимизм отражает более широкую стратегическую цель - переход от умеренного роста торговли к более диверсифицированным и устойчивым экономическим связям. Обе страны изучают возможности реализации инвестиционных проектов, развития туризма, транспорта, авиационного сообщения и гуманитарного сотрудничества, делая акцент на создании платформ для взаимодействия государственных структур и бизнеса.

Стратегическое географическое положение Азербайджана занимает центральное место в обсуждениях, в частности его роль как транзитного хаба. Зангезурский коридор, являющийся частью Среднего коридора и расположенный на пересечении маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, рассматривается как ключевой элемент для торговли и логистики Иордании. "Азербайджан является транзитными воротами для Иордании, и этот коридор имеет большое значение для перенаправления грузов в разных направлениях", - заявил Бабаев, отметив при этом взаимные планы по использованию транзитного потенциала Иордании на Ближнем Востоке.

Такой акцент на транспортной связанности соответствует более широкой стратегии Азербайджана по использованию своего географического положения в качестве регионального логистического узла, соединяющего Европу, Кавказ и Ближний Восток. Для Иордании диверсификация торговых маршрутов и доступ к новым рынкам через Азербайджан имеют стратегическое значение, особенно в условиях меняющейся региональной торговой конъюнктуры.

В ходе заседания также было уделено внимание отраслевому сотрудничеству. Одним из приоритетных направлений стала фармацевтическая промышленность: развитые производственные возможности Иордании дополняют стремление Азербайджана развивать собственный фармацевтический сектор. Бабаев отметил, что планируется реализация совместных проектов и институциональных партнёрств, что отражает растущую тенденцию к сотрудничеству в сфере наукоёмких и высокотехнологичных отраслей.

Особое внимание уделяется также туризму и авиационному сообщению. В 2025 году азербайджанские и иорданские авиакомпании выполняли прямые рейсы между Баку и Амманом, что стало шагом от сезонных чартерных перевозок к потенциально регулярным коммерческим рейсам. Рост числа туристов из Иордании, посетивших Азербайджан, - 8 574 человека за первые девять месяцев, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом, - свидетельствует об укреплении контактов между людьми, способных в долгосрочной перспективе усилить экономические и культурные связи.

Еще одним важным элементом повестки является вовлечение частного сектора. В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 30 иорданских компаний, из которых 19 активно работают за пределами сырьевого сектора. Бабаев подчеркнул необходимость создания платформ для выхода азербайджанских компаний на иорданский рынок с целью стимулирования инвестиций и совместных предприятий в несырьевых отраслях.

Такой подход указывает на стратегический сдвиг в сторону диверсифицированного и высокоценного экономического взаимодействия, где торговля, инвестиции и передача знаний тесно взаимосвязаны. Аналитики отмечают, что подобные форматы сотрудничества способны трансформировать двусторонние отношения из формальных договорённостей в содержательное экономическое партнёрство, приносящее взаимную выгоду в сфере трансфера технологий, промышленного производства и региональной логистики.

Четвертое заседание Совместной межправительственной комиссии завершилось подписанием протокола и плана действий, в которых зафиксированы конкретные шаги по развитию сотрудничества. Бабаев подчеркнул важность постоянного диалога на высоком политическом уровне и институционализированного взаимодействия для реализации экономических амбиций двух стран.

"Мы пришли к взаимному согласию о создании платформ для контактов между государственными структурами, частным сектором и народами наших стран. В рамках этих платформ будут разработаны механизмы по расширению инвестиций, торговли и гуманитарных связей", - отметил он.

В целом партнёрство между Азербайджаном и Иорданией демонстрирует взвешенное сочетание экономического прагматизма и стратегического видения. Несмотря на позитивную динамику торговых показателей, основной потенциал заключается в развитии транспортной связанности, отраслевой специализации и институционального сотрудничества - модели, способной переосмыслить двусторонние отношения в перспективе ближайшего десятилетия.