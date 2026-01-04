Дороги покроются льдом

Некоторые дороги в Азербайджане покроются льдом.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

"В связи с морозной погодой в ночь на 5 января в некоторых горных районах ожидается обледенение автомобильных дорог", - отметили в Службе. 

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az