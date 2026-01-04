https://news.day.az/society/1807218.html

Дороги покроются льдом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некоторые дороги в Азербайджане покроются льдом. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. "В связи с морозной погодой в ночь на 5 января в некоторых горных районах ожидается обледенение автомобильных дорог", - отметили в Службе. С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az