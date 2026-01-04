Тысячи туристов не могут выехать с Карибских островов

Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова из-за ситуации в Венесуэле. Об этом пишет газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали изданию сами туристы, они беспокоятся из-за неясности сроков пребывания на Карибах, так как многие авиарейсы задерживаются. В частности, аэропорт имени Сирила Э. Кинга на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса.

В American Airlines уточнили, что ситуация в Венесуэле повлияла на работу 19 воздушных гаваней, включая аэропорты на Американских и Британских Виргинских островах, Пуэрто-Рико, Сент-Мартине, Сент-Люсии, Барбадосе и других островах.