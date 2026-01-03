https://news.day.az/world/1807114.html США будут вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы - Трамп США рассчитывают сыграть активную роль в определении дальнейшего развития ситуации в Венесуэле. Как сообщает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News. По его словам, США намерены быть напрямую вовлечены в процессы, связанные с нефтяным сектором страны.
США рассчитывают сыграть активную роль в определении дальнейшего развития ситуации в Венесуэле.
Как сообщает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.
По его словам, США намерены быть напрямую вовлечены в процессы, связанные с нефтяным сектором страны.
Он также отметил, что Вашингтон был готов нанести вторую волну ударов по Венесуэле, однако, по его словам, в этом не возникло необходимости.
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы, в ходе которого призывал его добровольно сдаться, однако тот не выразил готовности к такому шагу.
