США будут вовлечены в нефтяной сектор Венесуэлы

США рассчитывают сыграть активную роль в определении дальнейшего развития ситуации в Венесуэле.

Как сообщает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, США намерены быть напрямую вовлечены в процессы, связанные с нефтяным сектором страны.

Он также отметил, что Вашингтон был готов нанести вторую волну ударов по Венесуэле, однако, по его словам, в этом не возникло необходимости.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что на прошлой неделе провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы, в ходе которого призывал его добровольно сдаться, однако тот не выразил готовности к такому шагу.