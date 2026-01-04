КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Утром 4 января Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, пишет NHK со ссылкой на Минобороны Японии, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

О первом запуске стало известно в 7:56 по местному времени (02:56 по бакинскому времени), о втором - в 8:08 (03:08 по бакинскому времени). Военные предполагают, что все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По данным Береговой охраны Японии, повреждения пока не зафиксированы. Тем не менее премьер Санаэ Такаити поручила правительству проанализировать информацию и провести тщательную проверку безопасности самолетов и судов, а также "принять все возможные меры в подготовке к непредвиденным ситуациям".

С Японией и США тесно обмениваются информацией о баллистических ракетах КНДР южнокорейские военные, пишет агентство Рёнхап со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

В последний раз Северная Корея запускала баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря 7 ноября, что стало шестым запуском в прошлом году. В этом году запуск стал первым.