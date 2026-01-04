Куба заявила о готовности защищать Венесуэлу в условиях военной операции США против страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Кубы.

"Ради этой братской страны и ее народа мы готовы отдать, как и за Кубу, даже собственную кровь", - говорится в заявлении.

Кубинские власти осудили действия США, назвав их нарушением международного права и Устава ООН, и потребовали немедленного освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, подчеркнув, что их удержание нарушает суверенитет государства.

Напомним, что ранее на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.