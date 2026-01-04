https://news.day.az/society/1807223.html Транспортное движение по дороге Баку-Шамахы-Евлах приостановлено - Причина Транспортное движение по автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах приостановлено из-за гололёда. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время на этой дороге простаивают в обоих направлениях более 100 автомобилей. Ожидается, что после проведения работ движение по дороге будет восстановлено. Ранее сообщалось, что дороги покроются льдом.
Транспортное движение по дороге Баку-Шамахы-Евлах приостановлено - Причина
Транспортное движение по автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах приостановлено из-за гололёда.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время на этой дороге простаивают в обоих направлениях более 100 автомобилей.
Ожидается, что после проведения работ движение по дороге будет восстановлено.
Ранее сообщалось, что дороги покроются льдом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре