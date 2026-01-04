Транспортное движение по дороге Баку-Шамахы-Евлах приостановлено

Транспортное движение по автомагистрали Баку-Шамахы-Евлах приостановлено из-за гололёда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время на этой дороге простаивают в обоих направлениях более 100 автомобилей.

Ожидается, что после проведения работ движение по дороге будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что дороги покроются льдом.