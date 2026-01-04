Против владельцев бара в Швейцарии завели дело после пожара

В отношении владельцев швейцарского бара Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана после пожара возбудили уголовное дело, передает RTS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале уточняется, что речь идет о супружеской паре из Франции. Им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений и поджоге по неосторожности.

Согласно статье, владельцы перебрались в Швейцарию в 2000-х, а Le Constellation купили в 2015 году. Перед открытием бара они сделали там ремонт. Их бизнес процветал, поэтому сейчас им принадлежат еще два заведения поблизости.

"После пожара супруги ведут себя крайне скрытно", - отмечает телеканал и уточняет, что владелица в момент пожара была в баре и получила незначительные травмы руки. Ее муж был в другом их заведении.

RTS уточняет, что к ним возникли вопросы из-за безопасности в баре. По словам владельца, бар проверялся "три раза за десять лет" и "все было сделано в соответствии со стандартами". Однако на сделанных до возгорания кадрах видно, что огонь быстро распространяется по потолку подвала бара, покрытому звукоизоляционным поролоном. Следователям предстоит выяснить, соответствует ли он установленным нормам и был ли он причиной пожара.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания могла быть петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды.